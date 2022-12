Florcita Polo se encuentra disfrutando al máximo su etapa de soltería, luego de haber obtenido el divorcio con Néstor Villanueva, a quien acusó de haberla maltratado física y psicológicamente.

Y es que la hija de Susy Díaz señaló que espera en algún momento rehacer su vida amorosa, pero que por el momento no está entre sus planes, ya que se está dedicando de lleno a trabajar y velar por sus hijos.

“Hace un tiempo sola, ya necesito un amorcito que me abrace, que me apapache. Sé que en algún momento va a venir un amor a mi vida, porque tengo derecho a rehacer mi vida, como muchas personas lo hacen. Será en el momento menos esperado, no lo estoy buscando por el momento”, comenzó diciendo para las cámaras de + Espectáculos.

Por otra parte, Florcita señaló que actualmente lleva una relación de respeto con el padre de sus dos menores hijos. “Estamos bien, tranquilos. Ve a sus hijos, habla siempre con sus hijos y eso es lo importante, llevar una buena comunicación por el bien de nuestros hijos”, finalizó diciendo.

