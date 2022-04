Mamá leona. Florcita Polo no se quedó callada y se refirió a los audios que envió Néstor Villanueva a la producción de “América Hoy”, donde se escucha a su hijo mayor llorando desconsoladamente y presuntamente hablando de su madre.

Y es que frente a este hecho, la hija de Susy Díaz utilizó su cuenta de Instagram para lanzar un comunicado donde confirmó que demandará a su aún esposo por maltrato psicológico.

“He guardado silencio primero por respeto a mis hijos menores de edad, que hoy en día lamentablemente sufren un constante estrés a raíz de la separación que afronto con mi esposo Néstor Villanueva”, comenzó diciendo.

“Tengo conocimiento a través de terceros que mi esposo viene mostrando a miembros de producción de programas de TV grabaciones de mis niños. No lo voy a tolerar y procederé legalmente denunciando por maltrato psicológico. No voy a tolerar que se toque el nombre de mis niños públicamente porque prevalece sus derechos”, agregó bastante indignada.

En ese sentido, la hija de Augusto Polo Campos señaló que seguirá trabajando en los programas de televisión para poder sacar adelante a sus hijos, pero que ya no está dispuesta a declarar sobre su vida familiar.

“Aclaro nuevamente que si me mantengo callada es porque me encuentro preocupada por su bienestar emocional. Voy a seguir trabajando acudiendo a programas, pero no voy a detallar asuntos familiares que se verán en instancias judiciales”, finalizó.

