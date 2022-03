Ya han pasado casi tres meses desde que Florcita Polo y Néstor Villanueva anunciaron su separación y desde ese entonces el divorcio está cada vez más cerca, incluso ya no viven juntos, Pero Susy confía en que solucionarán sus problemas.

“Yo le digo a Néstor: ‘Dale tiempo, yo hablo con Flor para que se amisten’, yo le dije a Néstor: ‘¿No te ha pedido el divorcio? Es por algo. No se quiere separar, de repente te está dando un castigo. Después de un tiempo se le pasará la cólera’. Yo le digo a Flor, y no me dice nada, no sé qué habrá visto, me esconde muchas cosas”, fue así como Susy contó lo que vive actualmente el matrimonio Villanueva Polo.

Florcita no la estaría pasando nada bien, ya que lloraría constantemente a solas en su hogar, “Sí, ella llora, a veces me dice Adriano que ella llora sola, la ve llorar, ‘Ya vez’, le dije” y según la exvedette, sus nietos quieren que su papá regrese.

