Néstor Villanueva, el aún esposo de Florcita Polo, fue captado mudándose de su casa, sacando su colchón, cama y algunos muebles. El cantante de cumbia fue grabado por las cámaras de ‘Amor y Fuego’ en el preciso instante es que sacaba algunas de sus pertenencias de la casa que compartía con la hija de Susy Díaz.

“Te hemos visto en plena mudanza, como se dice criollamente sacando todas tus chivas”, le preguntó la reportera del programa de espectáculos, dejando ‘frío’ al cumbiambero.

El cantante no quiso confirmar su mudanza, pero tampoco lo negó. “No, no, no, para nada. Si ustedes quieren comentar y especular, pues especulen... No, no es mudanza... No, para nada, yo estoy renovando cosas...”, comentó.

¿Néstor Villanueva alista divorcio?

Cuando se le preguntó por si la mudanza es previo a la firma del divorcio con Flor Polo Díaz, respondió: “Ya no voy a hablar nada, mejor les pido Rodrigo y Gigi respeten por favor... Comenten ustedes lo que crean conveniente, estoy viendo de mudarme a otro lugar, pero no me he mudado todavía”.

“No voy a hablar del tema, los hijos son lo que más nos importa, estamos enfocados como padres”, agregó.

