¡Le guarda cariño! Néstor Villanueva estuvo como invitado especial en “América Hoy”, donde no pudo evitar ser consultado sobre las distintas frases que lanzan las suegras de la farándula contra sus yernos y/o nueras.

Y es que el cumbiambero se refirió netamente a la complicada relación que vivió con Susy Díaz, madre de su aún esposa, Florcita Polo. Sin embargo, señaló que pese a todo, le guarda mucho cariño.

“En mi relación siempre he tratado de dar todo por mi familia, por mis hijos. Siempre he respetado la posición de los padres, pero creo que cuando ya tienes tu familia, relación, tenemos que darle prioridad a tu matrimonio, a tus hijos”, comenzó diciendo.

En ese sentido, el artista peruano comentó que sí considera que Susy Díaz le tiene consideración por haber cuidado bien de su hija, pese a que ahora se encuentran separados.

“Yo creo que si me quiere mi suegrita, sino que de repente los papás queremos lo mejor para nuestros hijos. De repente pensó que yo no era lo mejor para su hija o no soy lo mejor para ella... Los padres también nos equivocamos”, agregó.

“He respetado siempre su posición de madre. En alguna ocasión seguro no habremos coincidido en algunas cosas. Incluso lo dije acá creo, mi intención en algún momento fue juntarnos más seguido los fines de semana, porque siempre he querido ver a mis hijos con su abuela, unidos en familia”, finalizó.

Declaraciones de Néstor Villanueva https://www.americatv.com.pe/

