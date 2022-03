Karina Rivera abrió su corazón y volvió a referirse a María Pía Copello, quien la reemplazó - a partir del año 2000 - en el programa infantil ‘Karina y Timoteo’ de América Televisión.

Karina Rivera ha contado detalles inéditos de su salida de América TV, el cual se dio cuando salió embarazada de su primer hijo. “Me dijeron ‘una vez que das a luz regresas’”, contó al canal de YouTube ‘Por mi madre’.

Ella reveló que, cuando se reunió con la productora, había recomendado que Anna Carina Copello, entre otras cosas, “porque se llamaba Carina y no iba a ver variación en el nombre del programa”.

“Yo dije (que sea) Anna Carina por la relación que teníamos”, contó Karina Rivera, negando alguna pelea contra María Pía.

¿Karina Rivera se ha peleado con María Pía?

En el programa de Youtube le preguntaron a Karina Rivera si algunas vez tuvo un incidente o discusión con María Pía Copello.

“No tengo nada en conta de María Pía, ojo ahhh... ella y yo, realmente de conocernos, no nos conocemos. Sí nos hemos visto, nos hemos cruzado en los estudios [¿se han mechado?] No, no, téngalo claro, por favor”; aseguró.

Recordó que María Pía estaba en Estado Unidos y la trajeron para el programa, pues Anna Carina estaba más enfocada en su carrera musical.

Karina reveló qué fue lo que originó la supuesta rivalidad con María Pía.

“Lo que quizás dañó todo fue lo que a la productora se le ocurrió en ese momento, y fue que no quiso que nos juntemos (María Pía y yo), no quiso que entre Karina y Timoteo se saluden, que cuando salga Karina, entre María Pía y sea una nueva etapa. No fue culpa de María Pía, fue un mal manejo, hubiera sido bonito que yo le dé la posta en el programa”, comentó.

Karina Rivera volvió a los escenarios con el show “Niños otra vez” junto a su inseparable Timoteo, interpretado por Ricardo Bonilla. La pareja celebrará su 27 aniversario en Lima este 23 y 24 de abril en el Teatro Canout.

¿Quién es la persona que hace de Timoteo?

Timoteo cumplió 27 años desde que apareció en la Televisión y fue interpretado por el actor Ricardo Bonilla. Acompañó a Karina Rivera en el programa infantil ‘Karina y Timoteo’, emitido en la segunda mitad de la década de 1990 por América Televisión, entre el lunes 13 de febrero de 1995 y el sábado 14 de agosto de 1999, transmitido en vivo desde el Estudio 4 de Barranco.

