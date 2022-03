Karina Rivera, de 52 años, volvió a los escenarios con el show “Niños otra vez” junto a su inseparable Timoteo, interpretado por Ricardo Bonilla. La pareja celebrará su 27 aniversario en Lima este 23 y 24 de abril en el Teatro Canout.

Tras más de 20 años años fuera de la televisión, la animadora infantil recordó su paso por “Karina y Timoteo”, cuando salió repentinamente de las pantalla de América Televisión.

Rivera lo contó todo en el programa de YouTube ‘Por mi madre’, sobre todo, cómo fue su salida del famoso

“Quedé embarazada, el más hermoso de una mujer (...) pero parece que no gustó... yo estaba con amenaza de aborto y necesité una semana de descanso y busqué a quien me pueda ayudar con el programa, me llevaron a la oficina de la productora y estaban las hermanas Copello. Yo dije (que sea) ‘Anna Carina’ por la relación que teníamos”, contó Rivera.

“Por qué escojo a Anna Carina porque cantaba, la conocía porque había ido al programa, y porque se llamaba Carina y no iba a ver variación en el nombre del programa”, agregó.

Karina Rivera contó que, luego de su participación en la Teletón de diciembre de 1999, ella regresaría al programa después de dar a luz.

“Me dijeron ‘una vez que das a luz regresas’ (...) El programa se seguía llamando Karina y Timoteo, estando María Pía allí y creo que eso fue un error... Yo di a luz un viernes y el sábado ya el programa se llamaba María Pía y Timoteo (...) ahora yo me río, pero en ese momento lloré mares”, expresó.

Es preciso mencionar que “Karina y Timoteo” tuvieron un programa televisivo que nació en febrero de 1995 y que era transmitido por América Televisión, el cual se constituyó en el espacio infantil más visto, liderando por varios años el raiting de su horario.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO