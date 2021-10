¿Qué pasó con Nestor Villanueva?, Al parecer la hija de Susy Díaz, olvidó que está casada con su cantante de cumbia y al ver a Guty Carrera en el programa “América Hoy”, no solo le confesó que es su amor platónico, además le pidió que no se case.

“Me va a decepcionar este hombre, no quiero que se case, que no se case, que siga soltero toda la vida, me va a romper el corazón”, fue lo que dijo Florcita, al enterarse de que Guty ya habló de matrimonio con su actual pareja. Los conductores de “América Hoy”, le recordaron que ella ya está casada.

Guty prefiere el dinero https://www.americatv.com.pe/

La intrépida Janet Barboza, aprovechó para hacerle una pregunta a Florcita: “Imagínense tener a un lado a Nestor y en el otro a Guty, ¿a quién eliges?”, la engreída de Susy Díaz, lejos de responder dijo: “es que no solamente me va a romper el corazón a mí, sino a todas sus fans”.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Reinaldo dos Santos defiende a Melissa Paredes

Atacó a Ricardo Rondón y Tomás Angulo.