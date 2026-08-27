La reconocida artista tailandesa llegará a Lima como parte de su “Velvet Dream – Latin American Tour” y se presentará el próximo 5 de noviembre en el auditorio El Pentagonito. Las entradas estarán a la venta desde este lunes 31 de agosto al mediodía a través de Joinnus, con cualquier medio de pago.

Reconocida internacionalmente como una de las grandes figuras del entretenimiento tailandés y dueña de una destacada voz, Freen Sarocha llegará nuevamente a nuestro país como parte de su gira “Velvet Dream – Latin American Tour”, para ofrecer un esperado concierto el próximo 5 de noviembre en el auditorio El Pentagonito.

La venta de entradas se iniciará este lunes a través de Joinnus, con cualquier medio de pago.

Freen Sarocha es una verdadera caja de sorpresas. Además de su faceta como cantante, se ha consolidado como una reconocida artista y celebridad internacional, conquistando a miles de seguidores con su talento, carisma y particular estilo. Su gira por Latinoamérica también la llevará por países como México, Brasil y Chile, además de otras naciones que vienen confirmando su presencia.

La artista se encuentra emocionada por regresar al Perú, país que no visita desde hace poco más de un año. Durante su estadía espera, además, realizar un recorrido por nuestro país y disfrutar de uno de sus grandes placeres: la gastronomía peruana, de la que se ha declarado fanática.

Con esta nueva visita, Freen Sarocha se suma a la creciente presencia de artistas tailandeses en Latinoamérica, una región que en los últimos años ha mostrado un marcado interés por el entretenimiento, la música y la cultura popular de Tailandia.

El concepto “Velvet Dream” acompañará a la artista durante este recorrido internacional y promete convertirse en una experiencia especial para sus seguidores, quienes podrán disfrutar de un espectáculo preparado especialmente para esta gira.

Freen Sarocha ha señalado que su presentación en El Pentagonito será una experiencia exclusiva para sus incondicionales fans, a quienes tiene preparadas diversas sorpresas. Durante el show también compartirá detalles de sus nuevos proyectos y hará vibrar al público de principio a fin con sus canciones, su carisma y esa picardía que la han convertido en una de las grandes celebridades de la comunidad tailandesa.

Prepárate para vivir un show sin precedentes junto a Freen Sarocha este 5 de noviembre en el auditorio El Pentagonito. Las entradas estarán a la venta desde este lunes 31 de agosto al mediodía a través de Joinnus, con cualquier medio de pago.