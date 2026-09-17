El festival de mayor prestigio y credibilidad de la salsa en el Perú vuelve a reunir a grandes figuras del género y prepara una experiencia escénica sin precedentes para el viernes 2 y sábado 3 de abril de 2027 en el Estadio San Marcos.

Una Noche de Salsa 15 continúa consolidando su trayectoria como uno de los grandes encuentros de la música salsera por el mundo . Año tras año, miles de salseros esperan esta cita para disfrutar en un mismo escenario de reconocidas figuras nacionales e internacionales del género.

Para su decimoquinta edición, el festival confirma la participación de dos grandes exponentes de la salsa sensual: Willie González y Ray Sepúlveda, quienes se suman a un cartel de lujo integrado por El Gran Combo de Puerto Rico, Grupo Niche, Víctor Manuelle, Sonora Ponceña, Adolescentes Orquesta, Puerto Rican Power y otros destacados artistas que serán anunciados próximamente.

La cita será el viernes 2 y sábado 3 de abril de 2027, por primera vez en el Estadio San Marcos, donde los asistentes vivirán dos jornadas dedicadas a la pasión por la salsa y la música en vivo.

Una tarima giratoria, la gran novedad de Una Noche de Salsa 15

Esta decimoquinta edición llegará con una propuesta escénica completamente renovada. Por primera vez en la historia del festival, Una Noche de Salsa contará con una tarima giratoria, diseñada para ofrecer al público que el cambio de espera de artista se reduzca a poco tiempo y asi disfrutar un show de principio a fin sin tiempos muertos de show.

La innovadora estructura será parte de una producción de gran nivel, acompañada por modernos sistemas de iluminación, sonido y una puesta en escena pensada para elevar la experiencia del público.

Con esta propuesta, Una Noche de Salsa 15 reafirma su apuesta por presentar un espectáculo de calidad y seguir marcando el paso de los eventos de salsa en el mundo.

Willie González y Ray Sepúlveda, dos referentes de la salsa sensual

La presencia de Willie González y Ray Sepúlveda permitirá al público limeño reencontrarse con algunas de las canciones que se convirtieron en referentes de la salsa romántica y sensual.

En sus presentaciones podrán escucharse grandes éxitos como “Hazme olvidarla”, “Quiero morir en tu piel”, “En la intimidad”, “No podrás escapar de mí”, “No es casualidad”, “Sin saber”, “No vale la pena” y “Cuando vuelvas conmigo”, entre muchos otros temas que forman parte de sus reconocidas trayectorias.

Dos noches para vivir la salsa

Una Noche de Salsa 15 vuelve a reunir a generaciones de salseros en una celebración que combina grandes orquestas, reconocidas voces y una producción especialmente preparada para esta nueva edición.

Viernes 2 y sábado 3 de abril de 2027.

Estadio San Marcos.

Las entradas ya se encuentran disponibles a través de Teleticket, con cualquier medio de pago.

Una Noche de Salsa 15: prestigio, tradición y una nueva experiencia sobre el escenario para dos noches que los amantes de la salsa esperan año tras año.