Ante el libro “El canto del cisne: Diana, mi hermana”, de Charles Spencer, hermano de la fallecida princesa Diana, el rey Carlos III, su exesposo, comentó en un comunicado que “el dolor del duelo fraternal puede nublar la razón”.

Negó así que, al morir Diana, “perdió los papeles” y en un comunicado también se rechazó que Carlos III, entonces el Príncipe Carlos, haya dicho que “no se preocupe, la olvidaremos muy pronto”, tal como escribe su hermano, Charles Spencer.

En tanto, cuatro libros de “El canto del cisne: Diana, mi hermana” fueron robados en Países Bajos, antes de su puesta en venta el 22 de septiembre y se prevé que se destapen más datos que los adelantos que por el momento se comentan.

La historia

Charles Spencer, hermano de Diana de Gales, asegura en sus memorias que el rey Carlos III le dijo que “olvidarían pronto” a la princesa, días después de su muerte, según un extracto publicado por el Daily Mail.

Charles Spencer asegura que el entonces príncipe Carlos lo sometió a un “torbellino de ira” después de que él insistiera en que Diana no habría querido que los príncipes William y Harry, que entonces tenían 15 y 12 años, caminaran en su cortejo fúnebre.

Rechazo oficial

El Palacio de Buckingham ha rechazado enérgicamente esta afirmación.

“Si bien por principio no hacemos comentarios sobre libros, Su Majestad es consciente de que el dolor del duelo fraterno puede nublar la razón, afectar el juicio y teñir la memoria de maneras que otros no reconocen, incluso muchos años después de tal pérdida”, declaró un portavoz.

El libro Swan Song: Diana, My Sister (“El canto del cisne: Diana, mi hermana”, traducción libre) se publicará la semana que viene y se espera que sea muy crítico con la familia real británica.

Extracto

En el primer extracto hecho público, Charles Spencer afirma que un alto asesor de la Corona británica le informó que los jóvenes príncipes caminarían junto al ataúd de la princesa Diana, a lo que él se opuso.

Charles Spencer manifiesta haber recibido una llamada telefónica de Carlos poco después.

“Él [Carlos] desató por teléfono lo que siempre he interpretado como su desprecio reprimido por Diana y su horror ante el impacto que su muerte había tenido en el mundo. ‘No se preocupen’, dijo, ‘la olvidaremos muy pronto’”, escribe Charles Spencer, el hermano de Lady Di.