Fresialinda, una de las mejores amigas de Tula Rodríguez, rompió en llanto al recordar a Javier Carmona durante una entrevista con el programa “En boca de todos”.

“Esta noticia nos cayó como un balde de agua”, admitió Fresialinda.

La artista recordó el carácter bromista de Javier Carmona: “Siempre me molestaba ‘Fresialinda, te has venido a llevar a Tula’, me decía. Eso nunca me voy a olvidar”.

“Muchas veces a nosotros nos encontraba en la casa con la Tula veíamos películas o parrilladas, entonces él venía y decía ‘no se preocupen, sigan’ y nosotras ahí bailando”, agregó.

Entre lágrimas, Fresialinda envió un emotivo mensaje a Tula Rodríguez: “Hasta ahora no puedo creer que esto esté pasando. Mi más sentido pésame para mi amiga Tula, sabes que te quiero, amiguita, y también sé que eres una persona muy fuerte, se lo has demostrado a todo el Perú”.

De otro lado, Fresialinda reveló que pocos sabía lo mucho que Tula Rodríguez sufría en privado. “Nadie la veía cuando estaba sola, cuando se preocupaba de todas las responsabilidades que tenía que cumplir y eso siempre lo admiré de ella”.

Fresialinda llora por Tula Rodríguez y Javier Carmona - diario ojo

