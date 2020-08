Fresialinda no tuvo problema en aconsejar a Toño Centella, quien recientemente acusó de infidelidad a su esposa Johanna Rodríguez con un integrante de la agrupación salsera Zaperoko. Y es que la cantante señaló que debe buscarse una mujer mayor y olvidarse de las chibolas.

“Para qué escarbar el pasado, ya pasó. Cuando se pierde la confianza o el respeto es mejor dar por terminada la relación. Su pareja (Johana) era súper joven, le aconsejo a Toño Centella que se busque una persona mayor, alguien que sepa lo que quiere. Él es adulto, no es un jovencito, y a veces, al salir con alguien menor no se camina al mismo ritmo”, mencionó.

Asimismo, Fresialinda le aseguró a Toño que de amor nadie se ha muerto. “Tiene que voltear la página, ya encontrará una mujer que lo quiera por lo que es, no por su fama. Uno de amor no se muere, el tiempo lo cura todo”, agregó.

Johanna Rodríguez asegura que no quiere la plata de Toño Centella

Por otro lado, Johana Rodríguez señaló que está dispuesta a firmarle cuanto antes el divorcio sin perdirle ni un centavo de lo que le corresponde por haber estado casados tantos años. “Le he dicho que no quiero nada, que me deje tranquila y haga su vida. Mañana le firmo el divorcio, no quiero saber nada de él, no quiero su plata”.