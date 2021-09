¡Fuertes declaraciones! Gabriela Herrera se tuvo que enfrentar contra Diana Sánchez en la primera edición de “Reinas del Show” en un duelo de salsa. Sin embargo, la bailarina no dudó en arremeter contra la exchica reality por no aceptar su derrota y asegurar que se siente ganadora.

“Bueno, qué triste en realidad, uno tiene que saber ganar y perder, creo que la que no sabe perder está mal. A mí me ha tocado en la vida ganar y perder, y eso que yo tomo clases, soy bailarina profesional, hay que tener un poquito más de humildad con eso”, comenzó diciendo la joven.

En ese sentido, Gabriela también aseguró que el baile de Diana fue “muy básico” para el nivel que ella maneja, y que seguramente su peso había influido en su desempeño.

“De qué se queja, si el baile fue super simple, para mí lo fue, super básico por así decirlo. Ya la hice en mejores bailes, en mejores cargadas, en mejores acrobacias, creo que ha estado comiendo mucho por allá en Estados Unidos que no le ha dado para dar más en la talla del baile”, agregó tajantemente.

Frente a estas declaraciones, Diana no se quedó callada y le respondió fiel a su estilo. “Que no se confíen por la edad, muchos dicen ‘ay, es chibola, tiene 20 años’ y no, creo que la experiencia no se gana con los años”, dijo.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO