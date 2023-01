Gabriela Herrera no pudo evitar se consultada sobre la “rencilla” que tendría hasta el momento con Gisela Valcárcel, quien se supo le envío una carta notarial con GV Producciones para que pagara una multa de S/ 56 mil soles por incumplir su contrato con “El Gran Show”.

Y es que la bailarina se refirió a que si aún tiene en mente alguna posibilidad de volver al reality de baile. “¿Si aceptaría estar nuevamente en el reality de Gisela Valcárcel? No tengo rencilla con nadie, trabajo es trabajo. Estoy joven, puedo entrar al programa que me guste o quiera. Si se da, bienvenido sea”, comenzó diciendo.

En ese sentido, Gabriela Herrera no descartó la posibilidad de volver a trabajar junto a la popular ‘Señito’, pues asegura no tener problemas con nadie y que mucho menos salió con ‘roche’ de América TV.

“ Una no puede decir nunca, pues jamás se sabe lo que pueda pasar en el futuro, porque al final te hablas con esa persona, calmas las rencillas que tienen y ya está. Además, no he hecho nada malo como para que diga: ‘Ay, no la quiero volver a ver’. Estoy tranquila, feliz y considero que todo fue parte de una confusión, así que veremos qué pasa” , señaló la joven influencer para Trome.

