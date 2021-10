Durante el programa “América Hoy” de este lunes 11 de octubre, Gabriela Herrera se refirió a la discusión que protagonizó con Diana Sánchez en la quinta gala de “Reinas del show”.

“Me he venido callado desde la primera gala, siempre tiene algo que criticar conmigo”, dijo Gabriela Herrera sobre los presuntos ataques que ha recibido de parte de Diana Sánchez.

“La diferencia entre ella y yo es que ella tiene años de experiencia, por algo no es una de las prehistóricas de Combate y sabe cómo manejar ese tema. Yo soy muy joven, yo me dejo llevar por mis impulsos, yo soy así”.

La bailarina aseguró que sus compañeras intentan desprestigiarla: “Ellas tratan de dejarme siempre mal a mí por ese lado, que no soy humilde, que soy soberbia y siempre tratan de llevar todo por ese lado”.

En ese sentido, Gabriela Herrera aseguró que Diana Sánchez es una persona diferente cuando se apagan las cámaras. “Claro que sí me incomoda que me traten de dejar mal en televisión nacional, cuando ella sabe perfectamente que ella sabe fingir cómo es ella. Atrás de cámaras es una persona y dentro, en televisión, es otra”.

Y es que según Gabriela Herrera, ha recibido desplantes de parte de Diana Sánchez; sin embargo, esta última aseguró que no es verdad: “Que diga cuándo y cómo”.

“Las ganas de ganar le ganaron, se le fueron de las manos, y la actitud que tomó con su bailarín... sentí que la manera en que lo trató no era la adecuada”, agregó Diana Sánchez.

De otro lado, Gabriela Herrera pidió a Diana Sánchez que no se meta en sus decisiones: “A ti no te incomoda si bailo con extensiones o no, la plata de las extensiones es mía, si me las dan a mí es mi problema, si me las quiero poner o quiero salir calva o quiero salir con un loro en la cabeza, salgo”.

Fuente: América TV

