Gabriela Serpa admite que es ingenua, pero no tonta: “No me dejo llevar por los que hablan bonito” | ENTREVISTA

Gabriela Serpa no solo es una curvilínea actriz cómica que -estamos seguros- roba más de un suspiro cada semana en “El wasap de JB”, también es una aplicada estudiante de danzas que la tiene muy clara cuando tiene que poner “los puntos sobres las íes”, en la siempre lamentable estadística de la violencia contra la mujer.

“Preferiría que no sea del medio artístico, me gusta cuidar mi privacidad”, afirma Serpa sobre los caballeros que la pretenden. La actriz admite que por miedo a la delincuencia a veces a dejado de poner en sus sitio a algunos faltosos.

-Tienes la imagen de ser la ingenua de “El wasap de JB”

Como trabajo con niños, veo la ternura y la ingenuidad, y eso te contagia. A veces lo que no entiendo son algunos chistes de doble sentido.

-Una mujer muy guapa pero soltera hace un buen tiempo...

Yo soy una persona solitaria, que le gusta mucho su espacio, y creo que eso es lo que hace que yo no salga con nadie.

-¿Intuyo que tu WhatsApp recibe muchas notificaciones?

Obviamente sí tengo pretendientes, pero -como repito- ahora prefiero estar sola, y es por decisión propia.

-¿No crees en los “floreros”?

Aunque hay chicos que son ingeniosos, no me dejo llevar por los que hablan bonito. A mí me tienen que convencer con hechos, las palabras se las lleva el viento

-Entonces de lejitos con los que pintan pajaritos...

No estoy para eso. Soy bastante selectiva. Antes de estar con alguien, prefiero conocerlo bien, no soy muy confiada. Hay tanto loco, por eso es mejor conocer primero a las personas por nuestra propia seguridad.

-Es que la violencia en contra de la mujer parece que nunca se termina.

En realidad hay mucho machismo, eso es lo que pasa. Pero todo viene de la educación de casa y hay que reeducar a algunos hombres y educar bien a los niños que recién están creciendo.

-¿Alguna vez te ha tocado algún celosito?

Al primer síntoma, en una le digo “chau, ahí no más”. Gracias a Dios, no me ha tocado una persona que me haya querido hacer algo, y tampoco lo permitiría.

-¿Y que te hayan prohibido vestirte de forma sexy?

No hay forma. ¡Nadie me puede decir cómo me tengo que vestir! Yo me visto como me da la gana. Así me ponga un hilo y salga a la calle, nadie tiene derecho a faltarme el respeto.

-Hace poco el abogado de uno de los 5 violadores en Surco utilizó un argumento desafortunado para defender a su cliente...

A mí también me gusta la vida social, pero eso no quiere decir que quiero que me violen. Fue muy machista su comentario.

-¿Te ha tocado poner en su sitio a alguno?

Te juro que tengo tanto miedo, por tanta delincuencia que hay, que yo he preferido siempre seguir mi camino e ignorarlos.

-¿Qué cualidades debe tener el caballero que quiera conquistarte?

Es básico que tenga sueños y metas; así no tenga dinero, que tenga ganas de salir adelante, de crecer profesionalmente, esas personas son muy lindas para mí.