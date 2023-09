La nueva pareja de Erika Villalobos, Erik Zapata se luce muy enamorado de la actriz, a quien dedicó un romántico mensaje a través de sus redes sociales, el tierno gestó fue compartido en las historia de la artista. Lo que llama la atención es que este acto de amor se da a pocos días de iniciar la novela ‘Perdóname’, que la interprete protagonizará junto a su aún esposo Aldo Miyashiro.

Como se sabe, Erika Villalobos ha estado en boca de todos luego de que anunciara que volvería a la pantalla chica junto a Aldo Miyashiro, después de que su relación terminara por un supuesto escándalo de infidelidad que el conductor de ‘La Banda del Chino’ protagonizó con Fiorella Retiz.

Los artistas que también escribieron la próxima novela, ‘Perdóname’ han sido criticado duramente por los usuarios, a pesar de los esfuerzos de Érika por aclarar que su relación con Aldo Miyashiro se limita al ámbito laboral en el set de la serie.

¿Cuál fue el romántico mensaje de Erik Zapata a Érika Villalobos?

Erik Zapata, el nuevo galán que Érika Villalobos, quien fue captado besando apasionadamente a la actriz por las cámaras de Magaly TV La Firme, no oculta su amor por la actriz, y esta vez le dedicó un tierno mensaje a través de sus historias de instagram.

“Me perdí en su mirada, es que el color de sus ojos me encantaban, no eran ni azules, ni verdes. Eran color café, café que quitan el sueño, café que producen desvelo”, se lee en la romántica dedicatoria que la artista no dudo en compartir.