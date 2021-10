En medio de los escándalos por infidelidad, la modelo Génesis Tapia reveló que no perdonaría una infidelidad a su esposo Kike Márquez.

En una entrevista con el diario Trome, Génesis Tapia aseguró que el amor no es un “estado anímico”, sino una “decisión” personal.

“El amor no es un estado anímico, es una decisión porque uno decide respetar y amar a su pareja”, explicó la exparticipante de “Bienvenida la tarde”.

Asimismo, Génesis Tapia advirtió que no perdonaría a su esposo Kike Márquez, con quien tiene cinco años de matrimonio, si este le es infiel.

“En mi caso, mi esposo la tiene súper clara, sabe que el día que me falle el matrimonio se acaba. No lo perdonaría, si hay otra persona que me lo diga por el bien de nuestros hijos”, manifestó.

