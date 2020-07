La exbailarina, Génesis Tapia, quien se acaba de convertir en madre por cuarta vez en pleno estado de emergencia a causa del coronavirus, esta vez utilizó sus redes sociales para mostrarle a sus seguidores las diversas labores que tiene que realizar tras pocos días de haber dado a luz.

“No me pidan maquillaje y extensiones, estoy en modo zombie. Tengo encima las últimas semanas del módulo de la universidad y mi bebé no quiere estar sola. No voy a negar que me siento adolorida, pero tampoco puedo quedarme en cama pensando que puedo jalar mis cursos”

Asimismo, la polémica modelo reveló que se siente agotada por tener que cuidar a sus hijas, hacer las labores del hogar y dedicarse de lleno a los estudios, pero que el amor hacia sus pequeñas la impulsa a seguir adelante.

“El cansancio y el dolor pasan a segundo plano y me mantengo en pie solo con mis ganas de salir adelante. Nadie dijo que el camino sería fácil, pero díganme ¿hay algo en la vida que realmente valga la pena y lo sea? Entonces vístete de fortaleza, de esa que usaste para traer un hijo al mundo. Usa ese amor inexplicable que sientes al tenerlo en tus brazos para recordarte a ti misma cuánto vales”, finalizó diciendo en su post de Instagram.

