La exbailarina Génesis Tapia puso en su sitio a un usuario que la cuestionó por dejarse ver solo con los hijos que tiene con Kike Márquez en una publicación de Instagram.

Todo ocurrió luego de la celebración de Año Nuevo, cuando Génesis Tapia compartió una imagen con una de sus hijas menores y su esposo.

“¿Y las otras bebés? No tienes que ser mujer antes que madre. Tienes que estar unidas con tus bebes así no sean del compromiso actual, mi humilde opinión”, escribió un usuario en la foto de Génesis Tapia.

La exparticipante de “Bienvenida la tarde” no se quedó callada y se dio la molestia de explicar que su hijo mayor celebró junto a su papá, mientras que su hija estuvo con su abuela.

Foto: captura Instagram Génesis Tapia

“Primero; gracias por la preocupación, segundo; usted no vive conmigo y por ende no es nadie para calificarme como madre, tercero; mi hijo tiene un padre que también lo ama tanto como yo y merece tenerlo en fechas especiales, yo tengo una madre que es de avanzada edad y me pidió recibir el Año Nuevo con mi hija la mayor”, explicó Génesis Tapia.

Asimismo, Génesis Tapia aseguró que Kike Márquez quiere a todos sus hijos, no solo a los que tuvo con ella: “La unión no radica en obligar a las personas, la unión radica en buscar que toda tu familia esté feliz, “mi nuevo compromiso”, como tú le llamas, es mi esposo y padre de mis cuatro hijos porque me acompaña en la crianza. Aprenda a no ser tan ligero con su mano y ordenar sus ideas, bendiciones”.

Foto: captura Instagram Génesis Tapia

TE PUEDE INTERESAR