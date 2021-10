Génesis Tapia volvió a arremeter contra Melissa Paredes, excompañera en “Bienvenida la tarde”, por la propuesta de conciliación que presentó a Rodrigo Cuba, donde pide que él cubra al 100% los gastos en educación, salud y cuidado de la menor.

A través de Instagram Stories, la estudiante de Derecho aseguró que se trata de un acuerdo “arbitrario” con “incongruencias legales”: “Te llevas a la menor hija que tienes en común con Rodrigo Cuba del hogar conyugal, sin previo aviso y aún así, después de una infidelidad aceptada por ti en medios masivos, quieres establecer una conciliación arbitraria, llena de incongruencias legales y además, no pensando que por tu culpa, tu hija pierde la estabilidad emocional que le proporcionaba vivir con su padre”.

“¿Estableces una serie de limitantes sobre la presencia del padre en la vida de tu hija sin pensar en las consecuencias?”, preguntó Génesis Tapia, quien pasó a explicar las “incongruencias” de la propuesta de conciliación de acuerdo al código civil y al código del niño y el adolescente.

“En nuestro código civil, ¿dónde ve tu abogada que el padre, Rodrigo Cuba, de tu menor hija deba asumir los gastos de la nana? Ello no está contemplado en nuestro ordenamiento jurídico”, aseguró la exparticipante de “Bienvenida la tarde”.

“Ahora, veamos el código del niño y el adolescente. Te das cuenta de las incoherencias que le exiges a @gatocuba16? Esta posición inicua demuestra el poco interés que tienes de llevar una maternidad responsable”, destacó.

Según Génesis Tapia, no existe sustento para que Rodrigo Cuba cubra el 100% de gastos en educación, salud y cuidado de la menor: “Pides que el padre cubra al 100% gastos fundamentales para la subsistencia de la menor. ¿Cuál es tu sustento? En la propuesta de conciliación que tu abogada presenta, refiere que tus grabaciones como actriz te originan horarios inestables, eso quiere decir que al igual que el padre por el ritmo de trabajo, ambos no podrán cuidar a la menor en un horario corrido durante el día, por lo cual no podrías sustentar un aporte doméstico ante un juez para evadir responsabilidad económica”.

“Una pensión alimenticia necesita ser proporcional en su fijación, en base al Ad necessitatem del alimentista. En este caso, la conciliación propuesta por la señora Melissa Paredes no es congruente con una conducta pacífica que busca proteger de las consecuencias de sus errores a la menor”, manifestó la influencer.

En ese sentido, Génesis Tapia aconsejó legalmente al futbolista: “Rodrigo Cuba, tienes mucho sustento jurídico para conseguir justicia y puedas ejercer sin restricciones tu paternidad”.

