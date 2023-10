Génesis Tapia fue la invitada en “Hablemos de Belleza”, donde reveló algunos secretos guardados sobre sus momentos más picantes en su vida farandulera, como por ejemplo sus peleas con sus compañeras en la cumbia Micheille Soifer y Leysi Suarez, y también cuando fue chica reality con Melissa Paredes y Rosangela Espinoza.

“Yo no tengo problemas con nadie, ellas lo tienes conmigo, la verdad es que a cada una le ha caído su estatequieto cuando han fastidiado, si me buscas me encuentras. Si a Rosangela Espinoza le cayó su cachetada, es porque me escupió y me pareció asqueroso” , comenzó diciendo.

Sin embargo, todo no quedó ahí, ya que la también futura abogada dejó entrever que la popular ‘Chica selfie’ no era una mala persona, sino que “tendría una doble cara”.

“Con Rosangela no nos llevamos, no nos saludamos. Me parece que Rosangela es una chica a la que se le tiene que aplaudir su deseo de superación, pero sus trastornos de personalidad no la dejan. No me atrevería a decir que es una mala persona, creo que tiene una doble personalidad”, expresó.

