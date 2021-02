Génesis Tapia y Kike Márquez se encuentran disfrutando de unas vacaciones en Panamá, donde el 2 de febrero celebraron el cumpleaños número 30 de la exparticipante de “Bienvenida la tarde”.

“Doy gracias a Dios por darte un año más de vida y por permitirnos pasar un año más juntos, de la manera que te gusta a pesar de la crisis sanitaria que vivimos somos muy bendecidos. FELIZ CUMPLEAÑOS”, fueron las emotivas palabras que Kike Márquez dedicó a su esposa.

Por su parte, Génesis Tapia agradeció a su pareja por las vacaciones que están pasando juntos: “Gracias esposo @kikemarquez24 por hacer de estos días, unos días súper mágicos para mi no me equivoqué cuando acepté casarme contigo , eres y serás siempre el hombre que me tiene enamorada”.

Durante su cumpleaños, Génesis Tapia visitó tiendas de lujo en Panamá y su esposo la sorprendió con un costoso regalo.

Se trata de unos zapatos de la marca Dolce & Gabbana, los cuales Génesis eligió con ayuda de sus seguidores de Instagram.

Por la noche, la pareja celebró con una torta y una botella de champagne.

