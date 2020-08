Génesis Tapia se convirtió en madre por cuarta vez hace un mes a través de una cesárea que le realizaron en una clínica local. Sin embargo, la modelo ha sorprendido a propios y extraños al revelar mediante sus redes sociales cuánto habría bajado de peso en tan poco tiempo.

La exchica reality confesó que ella dio a luz pesando cerca de 100 kilos y que hoy en día, luego de rigurosos cambios en su alimentación, ha logrado bajar hasta 68 kilogramos.

“En mi último control con mi ginecólogo, el cual fue dos semanas antes de mi parto, pesaba 92 kg, lo que quiere decir que di a luz con casi 100 kilos. Hoy estoy en 68 kilos”, escribió en su cuenta de Instagram.

“A mi me llena de alegría que mi proceso les sirva de inspiración a muchas mujeres para tomar la decisión de cambio de llevar a su familia por un camino de salud y buena alimentación, algo que es tan necesario en estos tiempos de COVID-19 para tener las defensas altas y no ser tan vulnerable al contagio”, agregó.

Asimismo, Tapia aconseja a sus seguidores y menciona que nunca es tarde para decidir realizar cambios beneficiosos para nuestra salud.

“Les vengo compartiendo mi intimidad, mi día a día. No pierdan su tiempo buscando en mi a una persona que les diga ‘ya mamita come como un chancho’, ‘no entrenen y sigan en la cómoda posición de víctimas esperando que la rosa de Guadalupe les haga el milagro’, por que eso no pasará. No importa cuan gorda estés, si la barriga te cuelga, etc, siempre se puede comenzar de cero”, finalizó.

