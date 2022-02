La influencer Génesis Tapia sorprendió a propios y extraños al enviar un contundente mensaje a Edison Flores y su esposa Ana Siucho luego de denunciar públicamente a su expareja y padre de su hija mayor, Ray Van Hemelrijck, por alimentos.

“Esta es la primera artimaña presentada por el padre de mi hija, lo explicaré. Dios existe, se lo declararon inadmisible”, señaló Génesis Tapia en Instagram Stories, donde mostró la apelación que presentó Ray Van Hemelrijck en el proceso judicial.

“El padre de mi hija, a través de su abogado, ha pedido la nulidad del proceso de alimentos por indebida notificación para que vuelva foja cero (todo desde el principio) y así, retrasar los derechos de su propia sangre. Sin embargo, hasta señala en la contestación, la casilla procesal de su abogado”, se lee en la publicación.

En ese sentido, Génesis Tapia comentó que Edison Flores es amigo de Ray Van Hemelrijck y debería aconsejarle: “Ya que el jugador Raziel García no le avisó a su representante (padre de mi hija) sobre esta situación, hay que ver si @edisonflores1020, que al parecer es íntimo del padre de mi hija, le avisa que esta canallada no se hace a su propia sangre o tal vez, @ana_siucho53, su esposa, se ponga en mi lugar como madre y si tiene en su circulo íntimo a esta clase de personas, que le aconsejen a cumplir sus obligaciones”.

“Por lo demás, no te tengo miedo Raymundo Van Hemelrijck Valenzuela, como madre y futura abogada, velaré sin cansancio por los derechos de mi hija, piensas que puedes burlarte de la justicia peruana, estaré vigilante junto a mi abogado en todo el proceso y no me importante cuánto demore o lo que tenga que gastar para defender lo que le pertenece a mi hija, decidí ser abogada porque confío que hay personas buenas que defienden la justicia en nuestro país y estoy segura que Dios permitirá que no se pueda comprar a nadie en este proceso”, manifestó Génesis Tapia.

