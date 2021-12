La exchica reality y ahora estudiante de Derecho, Génesis Tapia, se sinceró y habló de varios temas, entre ellos sobre su matrimonio.

Génesis Tapia respondió si en alguna oportunidad le ha puesto GPS a su marido Kike Márquez. Acotó que no ha tenido necesidad, pues no vive martirizándose.

“He tenido amigas que me han dicho: ‘Pon GPS’. Cuando él sale a reuniones, la tóxica es mi hija de 4 años, ella lo controla. No tengo tiempo para martirizarme la vida. Trabajo, estudio, tengo cuatro hijos y no tengo tiempo para controlar a nadie. Tengo las cosas muy claras, está conmigo quien me ama y respeta. Ya le he dicho que si se quiere ir, adelante, uno no puede obligar a amar ni exigir”, respondió Génesis Tapia en entrevista con Trome.

También explicó cómo han hecho para mantener vivo su amor. Génesis Tapia respondió: “No es tanto de regalar rosas, pero me encanta mi bolso Louis Vuitton, así que siga por ese camino”. Por su parte, Kike Márquez añadió: “Trato de engreírla, soy detallista y siempre que puedo la invito a cenar”.

Finalmente, Génesis Tapia espera que su matrimonio dure para toda la vida. “Le pido a Dios que eso suceda. Me casé sin saber lo que era un matrimonio y pensando que no iba a pasar del año, pero deseo que sea para toda la vida”.

