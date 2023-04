El recorte de una entrevista brindada por Génesis Tapia para un programa online, no tomó por sorpresa a los cibernautas, quienes resaltaron que la ‘pelirroja’ siempre defiende a John Kelvin, quien actualmente está en prisión por incumplir la orden de alejamiento de Dalia Durán, quien fue víctima de los golpes y presunta violación sexual por parte del cantante.

Génesis Tapia afirmó que su amigo nunca cometió el delito de violación sexual, añadiendo como parte de su defensa que John Kelvin estaba bajo el efecto de las drogas cuando brindó sus declaraciones: “Me parecía una injusticia que se le condene a una persona que no cometió el delito, no se encontró rastro seminal, le tomaron la declaración bajo efecto de sustancias tóxicas”.

Según la exbailarina, John Kelvin fue sentenciado injustamente a prisión porque confundieron las palabras al momento de tipear e imprimir los documentos: “Por un error de tipeo, porque a él se le condena porque las lesiones paragenitales, podrías decirnos que hubo una afectación de violencia sexual”.

Los cibernautas no soportaron los argumentos de Génesis Tapia y le recordaron que a la enfermera que falleció en Puno luego de ser torturada y violada por un grupo de compañeros de trabajo, también le pusieron “lesiones leves” en los documentos de su caso.

