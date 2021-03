George Forsyth estuvo de invitado especial en el programa ‘Amor y Fuego’ donde respondió a las acusaciones de agresión de su expareja Vanessa Terkes. El candidato presidencial indicó que todas las denuncias en su contra fueron archivadas.

El exarquero indicó que quedó demostrado en la Fiscalía que no hubo violencia familiar en la relación.

“Esa denuncia quedó archivada, se demostró que no hubo violencia, pero esto no es un tema que yo gané. Ha sido difícil para los dos (…) Ha pasado por tres instancias, primero por el Juzgado de Familia, ya quedo archivado; Fiscalía Penal, ya quedo también; y el Juzgado de Paz que dictaminó también que no tenemos implicancias. Ella lo que ha hecho es apelar esta última instancia, pero lo repito, ya se demostró que no (hubo violencia)” , sostuvo Forsyth.

“Los dos hemos perdido, nos casamos muy enamoramos pero la vida nos llevó por distintos caminos, le deseo lo mejor”, añadió.

Cabe indicar que el JNE decidió dejar en carrera a los candidatos, George Forsyth y Rafael López Aliaga de cara a las elecciones generales del domingo 11 de abril.

