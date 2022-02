El exalcalde de La Victoria, George Forsyth sorprendió a su novia Sonia La Torre al pedirle matrimonio durante un romántico viaje a Punta Cana, República Dominicana.

La ingeniera industrial compartió videos y fotos de lo que fue la romántica pedida de mano con sus amigos y seguidores de Instagram. En esta se puede ver a la parejita muy emocionada caminando a orillas de la playa.

Como se sabe, el exarquero de Alianza Lima hizo oficial su relación con Sonia La Torre poco después de confirmarse que él se encuentra oficialmente divorciado de la actriz Vanessa Terkes.

¿Quién es Sonia La Torre, la futura señora Forsyth?

Sonia La Torre es una bella cajamarquina de 28 años que es ingeniera industrial de profesión. Actualmente, se desempeña como gerente general de una de las empresas de gas y oxígeno más importantes de Cajamarca.

¿Cómo se conocieron George Forsyht y Sonia La Torre?

La empresaria concedió una entrevista a la revista “Cosas” donde confesó detalle inéditos sobre su romance con el popular “Ken”.

“Nos conocimos en noviembre del 2020, justo un fin de semana que yo había venido de Cajamarca y estaba con una amiga. Mi amiga estaba saliendo con un chico que era amigo de George”, contó La Torre en ese entonces.

Además, también se animó a contar la vez en que Forsyth le pidió que sea su enamorada en el Country Club. “Estábamos en la mesa y había una cena. Terminamos la cena y había una cajita con una joya. Entonces yo lo abro y me da una cadenita de oro con dije de corazón y me pregunta ‘¿quieres ser mi novia?’ y me la puso”, agregó.

