Vanessa Terkes confirmó que es precandidata al Congreso de la República con el partido de César Acuña, Alianza Para el Progreso. La actriz aseguró que su postulación no tiene relación a su condición de exesposa de George Forsyth, quien postulará a la presidencia.

Sin embargo, tras su separación de Forsyth y denunciar públicamente que sufrió de maltrato psicológico, Vanessa Terkes aseguró que no iba a entrar a la política.

En una entrevista con Milagros Leiva del pasado 10 de junio del 2019, Vanessa Terkes dijo que “nunca” iba a entrar a la política.

“Me voy a quedar en el Perú. Voy a seguir (con la labor social), me encanta y de verdad me encanta y no voy a dejar a la mitad lo que ya empecé con toda la gente con la que he empezado", dijo en ese momento.

“O sea que vas a entrar a la política”, asumió Milagros Leiva.

No obstante, Vanessa Terkes lo negó rotundamente: "¡No! De ninguna manera, nunca”.

No le gusta robar

Esta no fue la única vez que Vanessa Terkes negó una postulación. Hace un año, el 10 noviembre del 2019, en entrevista con “Domingo al día”, contó que dos partidos la buscaron para postular al Congreso.

“Sí me vinieron a buscar un par de partidos políticos para ser congresista pero no estoy interesada en eso. Creo que la política es ayudar a las personas y yo igual desde donde lo hago, lo hago a mi manera”, dijo.

“Pero podrías ayudar a más personas”, señaló el reportero.

Incluso, la actriz afirmó que a ella no le gustaba robar y su labor social podría hacerla fuera del Congreso: “Es lo mismo que me dicen ellos (los partidos políticos). A mí no me gusta robarle a la gente y desde donde yo estoy no le robo a nadie. No digo que todos sean iguales, ojo”.

Vanessa Terkes cuando dijo que no iba a entrar a la política - diario ojo

VIDEOS RECOMENDADOS

George Forsyth indignado por decisión del Tribunal Constitucional

George Forsyth en contra de la decisión del TC- diario ojo

TE PUEDE INTERESAR