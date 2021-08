George Forsyth se ha convertido en viral en redes sociales luego que publicará una fotografía posando muy alegre al lado de un caballo, sin embargo, no se percato de un curioso detalle en su pantalón.

El popular ‘Ken’ posteó esta instantánea en homenaje al bicentenario del Ejército del Perú. En la imagen se aprecia a Forsyth con el cierre del pantalón abierto, lo que causó revuelo en todas las redes.

El portal ‘Instarandula’ del periodista Samuel Suárez dio a conocer la noticia a través de su cuenta de Instagram con la siguiente descripción:

Foto: (Instarandula).

“Me mueroooo el detalle del zipper abierto está para un oh no oh no oh no oh no”, señaló la usuario que compartió el post con el popular ‘Samu’.

Como se recuerda, George Forsyth fue ampayado bebiendo y divirtiéndose en una discoteca de Piura. Lo que llamó la atención es que el exalcalde de La Victoria fue ‘captado’ coqueteando con una joven que no es su novia, Sonia La Torre.

