Gerardo Zamora utilizó sus redes sociales para comunicar el fallecimiento de su madre. El actor decidió escribir un sentido mensaje donde lamento la partida de su mamita.

Mediante su cuenta de Instagram, el recordado artista de la telenovela ‘Qué buena raza’ expresó toda su admiración y amor por su progenitora.

“Hoy me tocó despedirte madre hermosa. Han sido años de feliz convivencia, con tropiezos, caídas, enojos, discrepancias... pero plagados siempre de inmenso amor”, se lee en el inicio de la publicación.

“Tú, mi compañera, mi cómplice, mi confidente, yo, el encargado de velar por que se cumplan todos tus sueños, si acaso me faltaron algunos, no fue por falta de voluntad, quizá por falta de tiempo... el Señor es testigo de todo lo que me esmeré en hacerte feliz”, añadió.

Finalmente, el actor agradeció las muestras de cariño de sus amigos y fans. “Gracias a todos los que pasaron por nuestras vidas y pusieron su granito de arena para hacer feliz a mamá... Mi madre es hoy energía pura y habita en mí, como yo en ella... Ríe mamita, ríe y sé feliz siempre”, concluyó.

En cuestión de minutos, la publicación se lleno de likes y de comentarios de condolencias.

