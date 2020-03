El actor nacional Gerardo Zamora, quien ha sido recientemente denunciado por más de 10 jóvenes por el presunto delito de acoso sexual, salió al frente y se pronunció sobre estas fuertes acusaciones.

Y es que la ráfaga de denuncias comenzó a raíz de que una joven revelara que el artista le escribía insistentemente a través de las redes sociales para invitarla a salir o para que lo “visitara” en su casa. En las imágenes se logra leer comentario por parte de “Gerardo”, de manera muy hostil y hasta agresivo.

Frente a estas denuncias, el protagonista de la recordada novela “Qué buena raza”, mediante un comunicado enviado por su jefa de prensa, hizo su descargo e indicó que hace algún tiempo viene siendo víctima de ‘hackers’ que solo quieren aprovecharse de su imagen como persona pública.

Comunicado

“Ante las recientes publicaciones en las que se me acusa de acoso. Informo, que he sido víctima de clonación de mis cuentas en redes sociales, motivo por el cual, pido que no se dejen engañar por personas inescrupulosas, quienes usan mi nombre para actos tan bajos. Aclaro también, que hice la denuncia respectiva en 2018. Además de múltiples accesos no autorizados a mi perfil. Pido que no se dejen engañar por perfiles falsos que lo único que buscan es desacreditarme. Jamás imaginé estar inmerso en una situación como esta, y comprobar la maldad con la que actúan estos ‘hackers’”, son las declaraciones del actor.

Asimismo, mencionó que siempre ha sido una persona ‘perfil bajo’ que no ha estado inmerso en escándalos.

“Además de que he tenido que cambiar varias veces mi clave por intromisión. Soy una persona discreta y prefiero no refutar acusaciones sin base. Siempre he sido así”, manifestó.

TE PUEDE INTERESAR

Gerardo Zamora es denunciado por más de diez mujeres por acoso sexual

Anahí de Cárdenas sobre cuarentena por coronavirus: “No ha sido impuesta, ha sido a conciencia” │ VIDEO