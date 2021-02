El conductor de “Amor y Fuego”, Rodrigo González, el cantante Gian Marco Zignago y su esposa estarían separados. Así lo dijo en programa, pues le habría llegado información de fuentes cercanas.

Por ello, Rodrigo González decidió decirlo para que si Gian Marco Zignago así lo considere, lo confirme o lo desmienta.

“Parece que una de las parejas más solidas, que ese matrimonio habría llegado a su fin, que estarían separados hace bastante tiempo”, contó Rodrigo González.

Rodrigo González agregó: “De la separación se desprende solo dos cosas, o una nueva unión, vuelven más fortalecidos o se divorcian y me parece que que esta separación va terminar en divorcio según me dicen fuentes cercanas”.

En ese sentido, Rodrigo González dijo que será Gian Marco Zignago quien diga algo al respecto si así lo considera.

“Ya será él, si él lo estima conveniente, desmentir o confirmar lo que he dicho, pero yo si me entero esa información, lo digo. Porque si cree que la farándula lorcha le va guardar esa información, no pues, un poquito de por favor”.

Gian Marco Zignago estaría separado de su esposa, según Rodrigo González | ojo

