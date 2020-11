El conductor de “Esto es Guerra”, Gian Piero Díaz, utilizó unos minutos del programa para dar a conocer la incomodidad que siente con las constantes peleas internas que vienen teniendo ‘Los combatientes’.

“A mi de verdad me tienen cansado este tipo de discusiones internas del equipo, a mi particularmente ya me aburrió. Lo que sí me revienta es que ustedes no se ponen en los zapatos de las personas que están al otro lado de la pantalla, que los apoyan a ustedes como equipo, de los niños, niñas, jóvenes, de todos los que son combatientes de corazón”, comenzó diciendo muy molesto.

“No les interesa, cada uno baila con su pañuelo, tocan la campana cuando les conviene, se molestan, chanca al compañero del mismo equipo, si no quieren llegar como equipo, no lo hagan, pero respeten a la gente que están en sus casas”, agregó.

Por último, el popular ‘Pipi’ explicó que el objetivo de ellos como equipo debería ser ganar la copa para darles felicidad a todos los fánaticos.

“Acá el objetivo es común, el bien es común, ganar la copa por quienes son fanáticos de los combatientes. ¿O ustedes creen que solo pelean por sí mismos?", finalizó diciendo.

