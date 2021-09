¡Fuerte y claro! Gian Piero Díaz no dudó en pronunciarse cuando escuchó a la competidora Alejandra Baigorria acusar a su equipo, con lágrimas en los ojos, de no apoyarla como debía ser.

La chica reality rompió en llanto al no poder ganar una competencia y manifestó que se debía al supuesto gesto de indiferencia de parte de algunos de sus compañeros.

“Es que yo no me pongo así por una discusión, yo me pongo así porque soy una persona sensible, real y yo ayudo a todos, soy compañera, no soy individualista, cosa que estoy viendo en el equipo y eso a mí me duele, que todo yo, yo”, dijo la pareja de Said Palao, causando sorpresa en el set de televisión.

Frente a ello, el conductor de ‘EEG’ trató de poner paños fríos a la situación y le recordó a la ‘Rubia de Gamarra’ que debía pensar que está a tan solo unos días de enfrentar a los guerreros en México.

“No, no, no. Ale, yo siempre te he apoyado, pero esta vez no. Acá es uno, el objetivo es en equipo... Hay que dejar de lado el ego, y esto es en general, hay que dejar de lado el ego por favor”, dijo el popular ‘Gian Pipi’.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO