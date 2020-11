La última edición de “Esto es Guerra” sacó chispas. Y es que tras un reclamo que hicieron los guerreros, Gian Piero Díaz y Jazmín Pinedo se enfrentaron por defender los puntos de sus respectivos equipos.

Por su parte, el popular ‘Pipi’ le pidió al capitán Rafael Cardozo que no caiga en la provocaciones del equipo rival y cuestionó el manejo del puntaje.

J: ¿Puedo terminar, por favor?

GP: A ver... Date cuenta Rafa, no caigas en el juego, quédate tranquilo (...) Si hay algo que tenemos que entender es que son muchas cosas. A competir no más, con eso vamos a demostrar, lo otro ya sabemos que no tiene cómo solucionarse.

J: ¿Qué cosa es lo otro Piero? Porque yo no entiendo nada

GP: Quítame lo que quieras de puntos, lo que quieras quitarme. Ustedes lo que hacen es que si no tienes puntos acumulados...

J: ¿Ustedes? Estamos en el mismo programa por si acaso

GP: Por favor china, tranquilízate. Déjame terminar para que se entienda

GP: Tampoco me digas que me tranquilice porque estoy tranquila. Ustedes son los que reclaman y reclaman

