Giancarlo Scarpati dio su testimonio en vivo tras denunciar al ex de Shirley Cherres, José Manuel Pando, y a su amigo por presunto intento de violación y agresión física.

Scarpati se presentó en el programa “Magaly TV La Firme” y enfrentó, totalmente indignado, a la expareja de Shirley Cherres.

“Me da asco, repugnancia, ver o tener al frente a un agresor, a un hombre que no solo me ha agredido sino que ha intentado abusar de mi. Qué asco me das, qué repugnante de tu parte y poco hombre”, comentó.

Nuevas imágenes

El programa de Magaly Medina difundieron el momento cuando el influencer subió al auto de Manuel Pando junto al amigo de este. Según la acusación, en el vehículo se habría producido el intento de violación y agresión tras salir del condominio en el que vive Sandra Mathews.

Sin embargo, horas después apareció inconsciente en una acera en el distrito de Breña.

“Es un moretón (en el ojo) que me causó el señor José Manuel Pando, el agresor de Shirley Cherres. Estoy un poco consternado, estoy mal, me siento interiormente mal, agredido físicamente y tanto como interiormente”, expresó en el programa conducido por Magaly Medina.

José Manuel Pando se defiende

José Manuel Pando negó de manera tajante que haya golpeado e intentado abusar de Giancarlo Scarpati junto a su amigo.

“Ni mi amigo ni yo somos homofóbico. Yo tengo amigos gay. La dirección que dice en donde lo dejé, esa no es y tengo las pruebas. Yo lo jalo, y no demoré ni 15 minutos”, se defendió el acusado.

