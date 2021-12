La hija mayor de Melissa Klug, Gianella Marquina, sorprendió a propios y extraños al compartir una canción de ‘Aventura’ que habla sobre la violencia contra la mujer, lo que sería un indirecta para su hermana Samahara Lobatón.

En su cuenta de Instagram, la mayor de las Klug compartió el breve video en sus historias, lo que ha generado una gran conmoción porque muchos de sus seguidores están seguros que es un mensaje para Samahara, quien recientemente volvió con el padre de su pequeña Xianna, Youna.

“Hermanita él no te quiere, quiere. Tiene como veinte mujeres. Y tú lo ves. Te maltrata luego tú lo defiendes. Dale mente no te conviene. Que no lo ves”, dice parte de la letra de la canción.

“Lloras, cada vez que te pega. Lloras, me da rabia y pena. Lloras, como siento tu temor. Lloras, en sus manos puedes morir.... Lloras, ese hombre te hace sufrir. Lloras, él te hizo ese moretón. Lloras, cuando escupe tu cara. Lloras, y con malas palabras. Lloras, él se siente superior. Ese hombre es un animal. Un cobarde sin dignidad. Por pegarle a una mujer. Él no es digno de que tanto lo ames. Piensa bien, tú eres la culpable. Y tú lo vez”, es la segunda parte del tema musical.

Como se recuerda, Samahara Lobatón Klug decidió darle una nueva oportunidad al padre de su hija, Youna por el ‘bien de su familia’.

Fotos y Video: (Instagram/@sam_lobaton_klug, @gianemarquina)

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO