Gianella Marquina se ha encontrado en el ojo de la tormenta pública luego que compartiera un peculiar mensaje en sus redes sociales, que los usuarios aseguran sería una indirecta para su hermana Samahara Lobatón.

Sin embargo, la hija de Melissa Klug se mostró bastante tranquila en su cuenta oficial de Instagram y resolvió algunas dudas de sus fanáticos sobre su vida privada.

Recordemos que hace unas semanas atrás, la influencer generó una serie de reacciones en sus plataformas luego de confesar que no quiere convertirse en mamá como su hermana Samahara o como su mamá, quien tiene 5 hijos.

“Sinceramente no lo tengo pensado ni proyectado, no siento ese feeling de ser madre en absoluto, la verdad. Si bien es cierto, sí lo siento con mis hermanos, mi sobrina, porque soy súper protectora y me siento hermana leona con ellos, pero después de eso, ahí quedan todos los sentimientos”, fue lo que señaló en su momento.

Por otra parte, ahora Gianella Marquina volvió a utilizar su cuenta oficial de Instagram para contar cómo se cuida para evitar quedar salir embarazada. “Mi ginecólogo me aconsejó empezar con las pastillas y si decidía ir por otro método, que lo cambiara con el tiempo, pero yo me quedé con las pastillas”, finalizó.

