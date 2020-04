La expareja Josimar Fidel y madre de su menor hijo, Gianella Ydoña, reveló que el cantante dejó de pasar la pensión de alimentos, motivo por el cual tuvo que regresar a vivir a casa de su madre.

Y es que al parecer las diferencias no cesan, ya que recordemos que a través de sus redes sociales la exprotegonista arremetió contra el artista: "Yo no tengo la culpa que mi hijito tenga que compartir su casa y su cama con la de turno. A mí también me jo*** mucho”, escribió.

Asimismo, la madre de familia asegura que debido a la falta de dinero, ya no pudo pagar el alquiler.

“Tuve que dejar mi casa porque ya no me da ni un sol y no tenía cómo pagar (el alquiler). Cuando acabe la cuarentena podré acomodarme y trabajar para mi hijo, ya que él vive conmigo y su papá le quitó el techo donde vivía. Según Josimar, está sin trabajo y no puede darme la pensión”, confirmó.

Ydoña aclara que su pequeño no pasa la cuarentena junto a su padre, solo se lo lleva los fines de semana.

“Él se lo lleva los fines de semana, de viernes a lunes. En realidad, sí (le molesta) que publique cosas con mi hijo y ella (Mariafe Saldaña), como si fueran una familia cuando la mamá de Jostin soy yo”, expresó a Trome.

