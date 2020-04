La expareja de Josimar, Gianella Ydoña, salió al frente para defenderse de las graves acusaciones que la sindican como una agresora.

La familia de Josimar acusó a la 'protagonista' de haber agredido a una tía del salsero. Ella se defendió asegurando que fue el entorno del artista quien llegó, hasta su casa en Barrios Altos, para pegarle por meterse con el músico.

Para Ydoña, todo esto es parte de una trampa planeada por el salsero con el fin de quitarle a su pequeño hijo.

Esta es la versión de Gianella Ydoña:





"Quiero que todos vean este video para que sepan la verdadera versión de lo que ocurrió. Fui víctima de golpes de parte de un familiar de Josimar Fidel y a la par su empleada de hogar actualmente la señora Gisela Villanueva de 55 años me vio comprando y se me acercó y sin motivo alguno me agredió. Yo corrí hacia mi casa para que ella no me siga intentando agredir y salió mi mamá a ver que pasa para que entre adultas ella le expliqué el motivo por el cual me había agredido ella le decía a mi mamá que porque me tiene ganas y hambre por su sobrino Josimar que tanto hablo si me da o no me da si el siempre me ah dado y cosas, que no tiene porque ella meterse ni mucho menos levantarme la mano, mientras mi mamá trataba de calmar a la señora que estaba ebria llamó a sus 3 hijas y toda su familia y hicieron este daño en mi casa y a mi mamá, ahora tengo a mis hermanitos que son niños y a mi hijo de un año asustado pq vieron todo eso y no respetaron nada, juro por lo más sagrado que tengo que necesito apoyo me están haciendo una trampa Josimar quiere quitarme a mi hijo y como no tiene motivos está creandolos esta mandando a que me hagan daño y a mi familia y no piensa que su hijo vive aquí conmigo, que nos ve así a su abuela y a mi escucha todo lo que pasa esta asustado mi bebé necesito ayuda porfavor

YO NO AGREDI A NADIE Y FUI A LA COMISARÍA CON MI MAMÁ A DENUNCIAR Y PASAR AMBAS MÉDICO LEGISTA POR ESO SUBIMOS AL CARRO DE LOS OFICIALES NADIE ME AH DETENIDO PQ YO EH SIDO VÍCTIMA DE TODO ESTO SUBIRÉ TODAS MIS PRUEBAS EN MIS HISTORIAS".