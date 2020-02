Sin pelos en la lengua. La expareja Josimar Fidel, Ginella Ydoña, volvió a causar furor en las redes sociales, tras revelar que las últimas declaraciones del cantante habrían sido toda una mentira.

Y es que recordemos que el salsero comentó que su matrimonio con la madre de su último hijo nunca existió y que todo fue simbólico.

“Nunca me he casado, ni civil, ni por la iglesia. Mi boda con Gianella fue simbólica porque no teníamos los papeles completos y el sacerdote nos dio su bendición con la salvedad de regularizar los documentos después, esa es la verdad”, mencionó el salsero.

Frente a estas declaraciones, la ex ‘protagonista’ salió al frente mediante su cuenta de Instagram y contó su verdad. Por un juego de “Preguntas y respuestas” de la red social mencionada, Gianella decidió escribir su versión de la historia.

“¿Es verdad que tu matrimonio con Josimar fue simbólico?”, le preguntan, a lo que ella responde: “¡Falso!”.

“¿Te casaste con Josimar o no?” , pregunta otro usuario, a lo que Ydoña responde: “Lamentablemente, pero si nos casamos”.

Otro detalle que llamó la atención de los usuarios de las redes, es sobre lo que respondió Gianella Ydoña sobre el último viaje a Europa que habría realizado el intérprete de “El Aventurero”, en donde habría estado cerca de dos semanas junto a su actual pareja.

“¿Que le trajo Josimar a tu bebé de su viaje por Europa?”, le preguntan, a lo que la joven indica que “Absolutamente nada, ni una media”.

Captura: Instagram

Cabe recalcar que actualmente Josimar mantiene una relación sentimental con Maria Fé Saldaña, una joven estudiante de 20 años de edad, de la cual se estaría rumoreando sobre un posible embarazo.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Jean Deza en nuevo ampay junto a Shirley Arica y Olinda Castañeda