El envejecimiento trae consigo nuevas experiencias, aprendizajes y desafíos. Sin embargo, también puede estar acompañado de cambios emocionales importantes que, en algunos casos, favorecen la aparición de depresión. Lejos de ser una consecuencia natural de la edad, se trata de una condición de salud que merece atención, comprensión y acompañamiento oportuno.

La depresión en el adulto mayor suele manifestarse de forma diferente a como ocurre en personas más jóvenes. Además de la tristeza persistente, pueden aparecer cansancio constante, alteraciones del sueño, pérdida de interés por actividades habituales, dificultades de concentración, cambios en el apetito y una profunda sensación de desánimo. En ocasiones, estos síntomas se confunden con el propio proceso de envejecimiento, lo que retrasa su identificación.

Diversos factores pueden influir en su aparición. La jubilación implica una transformación significativa de la rutina diaria y del sentido de pertenencia que muchas personas encuentran en su actividad laboral. A ello se suman situaciones como la partida de los hijos del hogar, la pérdida de amistades, problemas de salud o la disminución de la independencia física. Todo ello puede generar sentimientos de soledad y aislamiento emocional.

Ante señales persistentes de tristeza, apatía o cambios importantes en el comportamiento, resulta recomendable buscar orientación profesional. Una evaluación médica permite descartar causas físicas asociadas y facilitar el tratamiento más adecuado cuando sea necesario.

La actividad física, de preferencia al aire libre, una alimentación rica en cereales andinos como kiwicha, quinua y kañiwa, el contacto con la naturaleza, escuchar las olas del mar, dormir temprano y participar en actividades que despierten interés pueden convertirse en valiosos aliados para preservar la salud mental. Asimismo, mantener vínculos cercanos, compartir experiencias y sentirse escuchado y valorado contribuye al bienestar emocional y ayuda a que esta etapa continúe siendo un tiempo de crecimiento, propósito y conexión con la vida.