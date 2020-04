La aún esposa del salsero Josimar, Gianella Ydoña, finalmente rompió su silencio luego de que se le acusara de haber golpeado a la tía del músico.

Gianella Ydoña se pronunció a través de su cuenta en Instagram donde dijo estar arrepentida de haber estado con Josimar y de haberle dado un hijo.

“Toda esta gente de la quinta de Josimar Fidel Farfan en mi casa atacandonos solo porque reclamo los derecho de mi hijo! Josimar eres un cobarde de m... no sabes lo arrepentida que estoy yo y toda mi familia por haberme metido contigo por haberte dado un hijo”, escribió.

Por si esto no fuera poco, la popular 'protagonista' dijo que no dejará que el salsero vea a su hijo pues el pequeño comparte con el entorno de Josimar a quienes calificó como "criminales".

“Con todo esto Jostin es solo mío no permitiré que comparta con estas criminales que son tus empleadas con estas personas el me manda a mi hijo y lo recoge cuando le toca estar con él así que está bien claro todo el mando a que nos dañen y esto no se va a quedar así”, agregó.

Gianella Ydoña anunció que hablará en ATV y se cree que lo hará para el programa de Magaly.

“Hoy en ATV saldrá toda la verdad porque gracias a Dios nos acompañaron las cámaras y los policías”, finalizó.