Gianella Ydoña reapareció en televisión para promocionar su nuevo negocio, pero Janet Barboza le recordó la denuncia que realizó contra Josimar por presuntas agresiones físicas durante su matrimonio.

Y es que Gianella Ydoña se presentó en ‘Válgame Dios’ hablando de su buena relación con el ‘rey de la salsa perucha’ pese al escándalo que protagonizaron: “Mejor que antes, mucho mejor, estamos de maravilla, nos llevamos bien”, señaló.

No obstante, Janet Barboza le recordó que semanas atrás lo denunció por violencia física. “¿Qué fue de las denuncias que hiciste por agresiones que supuestamente te había hecho Josimar?”, preguntó.

“Nunca hubo una denuncia”, aclaró Gianella Ydoña.

Pero Janet Barboza insistió: “No, hiciste la denuncia pública y eso ya es una denuncia. ¿Ya te echaste tierrita, ya la olvidaste? ¿Pasó realmente o ya mentiste?”.

En ese sentido, la “Protagonista” admitió que no denunció al cantante porque conciliaron. “En realidad nunca hubo una denuncia porque nosotros llegamos a conciliar antes de que yo denuncie”, sostuvo.

Por esta razón, la conductora cuestionó la veracidad de las declaraciones de Gianella Ydoña.

“Pero la denuncia pública la hiciste, fue verdad, ¿Josimar te golpeó o tú lo inventaste?”, preguntó Janet Barboza.

La ex de Josimar descartó haber mentido: “No, jamás he inventado nada pero esos son temas que no pienso tocar”. Esto fue aprovechado por Janet Barboza, quien insistió con las agresiones: “Entonces sí te golpeó”.

Para terminar la breve discusión, Gianella Ydoña aseguró que Josimar y ella superaron esta difícil momento. “Ya nosotros superamos”, precisó.