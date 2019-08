Gianella Ydoña llegó al set de 'Magaly Tv, la firme' para contar los verdaderos motivos del fin de su matrimonio con Josimar. Según contó "la protagonista", el salsero habría terminado la relación debido a la bailarina, ya que ella ya se encontraba en el staff del cantante desde hace varios meses atrás.

No solo eso. La aún esposa de Josimar reveló que el intérprete de 'Con la misma moneda' la botó de su casa con todas sus pertenencias y con su hijo. Lugar donde ahora la bailarina se toma fotografías y publicas vídeos con el salero. Además de ingresar con sus propias llaves.

"Me echó con todas mis cosas y con mi hijo. Me fui a la casa de mi mamá por un tiempo hasta que él alquiló el departamento en el que estoy viviendo ahora", sostuvo.

Tiempo después, Josimar le alquiló un departamento para que pueda vivir su hijo junto a Gianella Ydoña. “Me sentí fatal, si (lloré) Nunca (se conmovió). Él se tenía que hacer cargo donde iba a vivir su hijo, yo hace tiempo que no vivía con mi mamá, él me saca de mi casa, y me lleva a vivir con él, al tiempo me regresa y encima con hijo, ya no había espacio ni para mí ni para mi hijo”, agregó.