Militares, políticos y empresarios exigieron que Perú compre los 24 cazabombarderos F-16 que por 3500 millones de dólares nos ofrece Estados Unidos (EE.UU.).

Rechazaron que el presidente José Balcázar haya dejado al próximo gobierno, instalado el 28 de julio, la decisión de adquirir tales aviones de combate que se prevé atarán a nuestro país por entre 40 y 50 años al proveedor.

El presidente Balcázar dijo que el embajador de Estados Unidos, Bernie Navarro, “está mal informado” al advertir al Perú sobre consecuencias por postergar la firma del contrato, y el presidente peruano agregó que evalúa hablar con Donald Trump, sin saber que este apoya 100 % a su embajador, considerado un “trumpista” en el ámbito diplomático.

¿Inacción?

“La historia juzgará con claridad a quienes, teniendo la responsabilidad y la oportunidad de fortalecer la seguridad del país, optaron por la inacción”, señaló la Unión Fuerza Aérea, asociación de oficiales, técnicos y suboficiales en retiro de la Fuerza Aérea del Perú (FAP).

La Asociación de Oficiales Generales y Almirantes del Perú (Adogen) destacó que la selección del modelo F-16 Block 70 (la última que tendrá este avión que se basa en una plataforma de la década de 1970) es resultado de “una evaluación técnica exhaustiva” de la FAP y validada por el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, la Presidencia del Consejo de Ministros y el Ministerio de Defensa.

Negocio con Keiko

Ante la amenaza del embajador de EE.UU. en el Perú, Bernie Navarro, de tomar medidas porque no se firmó el contrato, el fujimorista Carlos Tubino le pidió “calma” porque “con Keiko Fujimori en la Presidencia a partir del 28 de Julio podrá usted negociar con seriedad”.

El candidato Rafael López Aliaga advirtió que no comprar los F-16 “tendrá graves consecuencias comerciales y de seguridad, y afectará el acceso migratorio para los peruanos” en EE.UU.

La Cámara de Comercio de Lima se mostró preocupada por postergar la compra y alertó que ella “forma parte de una relación estratégica con los Estados Unidos”.