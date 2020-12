La ex pareja de Josimar, Gianella Ydoña, sorprendió a propios y extraños al anunciar mediante sus redes sociales que pronto abrirá su cuenta en Onlyfans, página donde se publican videos y fotos para adultos.

La exprotagonista se sometió a las candentes preguntas de sus seguidores a través de su cuenta de Instagram, donde también mostró sus atributos en sensuales fotografías con lencería.

“¿Cuándo en Only?”, le consulta un usuario. “Pronto”, le responde Gianella junto a una imagen donde luce un disfraz sexy de colegiala.

Recordemos que hace algunas semanas, Ydoña contó que viene trabajando muy duro para poder darle un mejor futuro a su pequeño hijo, fruto de su relación con Josimar Fidel.

“Soy una mujer llena de energía y tengo que salir adelante por mi hijo y por mí. No es fácil trabajar con las redes sociales, demanda tiempo porque soy quien crea el contenido y hasta edito las fotos. No tengo a nadie que me mantenga, sé trabajar y si se trata de echarle mano dura al trabajo, lo tengo que hacer para sobrevivir”, expresó.

TE PUEDE INTERESAR